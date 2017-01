Via dell'Epomeo al buio: "La sicurezza dei napoletani è a rischio"

Via dell'Epomeo al buio per un guasto all'impianto di illuminazione pubblica. A rischio anche la sicurezza dei residenti come denunciano i Verdi, con il consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli e la portavoce dell'area Soccavo Pianura, Patrizia Cipullo. "Rimettere in funzione l'illuminazione è un obbligo per dare un segnale di attenzione a un quartiere che si sente abbandonato dalle istituzioni, soprattutto in questo periodo in cui si stanno facendo i conti con l'ennesimo omicidio di camorra".

Problemi anche per i commercianti del quartiere: "Venerdì abbiamo telefonato al Comune, ma ci hanno detto che non è compito loro provvedere a riparare il guasto".