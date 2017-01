Scippata sotto casa: trauma cranico e denti spezzati per una 28enne

Ha vissuto un'esperienza terribile, che le è costata una prognosi di 30 giorni. Una ragazza di 28 anni, nella serata di ieri, è stata scippata al Rione Traiano. A raccontarlo è Il Mattino.

La giovane era in via Catone quando l'ha avvicinata un ragazzo incappucciato. Subito l'aggressione: le ha strappato la borsa, in cui erano contenuti documenti ed effetti personali.

Il rapinatore è fuggito a bordo di un'automobile guidata da un complice, lasciando la vittima traumatizzata e ferita sul posto. Soccorsa, aveva alcuni denti spezzati, un trauma facciale, ed una forte contusione ad un braccio.