Traiano, stazione chiusa: “Troppi raid vandalici, ora la messa in sicurezza”

Partono oggi gli “indifferibili lavori di messa in sicurezza, necessari per i ripetuti atti vandalici a danno della struttura della fermata di Traiano della linea Circumflegrea”. A darne notizia è Eav, che contestualmente si scusa per i disagi causati all'utenza, “indipendenti dalla sua volontà”.

Un annuncio che di fatto chiude la stazione fino a data da destinarsi, ovvero quella di completamento dell'opera.

L'ultimo attacco dei vandali risale al 26 novembre. Nell'occasione furono danneggiate le vetrate, oltre che divelti alcuni tornelli e imbrattati dei muri.

Sui social l'utenza è su tutte le furie, e sottolinea che ci sarebbe potuta essere la possibilità di portare avanti i lavori senza la chiusura totale dell'importante fermata.