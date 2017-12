Ucciso durante una rapina, arrestati a Napoli i suoi complici

Sono stati arrestati a Napoli i complici di Domenico Bardi, uomo ucciso mentre partecipava ad una rapina in un appartamento di via Palermo a Latina. Quattro le ordinanze di custodia cautelare in carcere eseguite nel capoluogo partenopeo, al rione Traiano: si tratta di tre uomini ed una donna.

I componenti della banda sono stati identificati e rintracciati grazie ad indagini effettuate sui due smartphone utilizzati dall'uomo ucciso. Attraverso l’esame dei tabulati, gli investigatori hanno accertato che i cinque erano arrivati in provincia sabato 14 ottobre. Qui avevano effettuato probabilmente dei sopralluoghi spingendosi fino ad Aprilia e poi a Terracina, dove avevano passato una notte in albergo. Alle 16,20 del 15 ottobre le loro utenze agganciarono le celle di via Milano e quindi di via Palermo.

Fu l'avvocato Francesco Palumbo, figlio dei padroni di casa, a fare fuoco con la sua pistola, colpendo Domenico Bardi. Gli altri quattro si dettero alla fuga, nel corso della quale persero anche alcuni documenti.

Secondo gli inquirenti il gruppo, anche dopo la morte dell’amico e complice, non si è fermato, ma alcuni dei suoi componenti avrebbero anzi portato a termine altri raid in giro per l'Italia.