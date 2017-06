Sottrae la borsa ad una donna in chiesa: 27enne arrestato

Un 27enne di Pianura già noto alle forze dell'ordine è stato arrestato per furto aggravato. Il giovane aveva sottratto nella chiesa di San Lorenzo Martire in via Montagna Spaccata una borsa contenente denaro e documenti a una signora che stava assistendo alla funzione.

I Carabinieri di Pianura e un poliziotto del Commissariato San Paolo libero dal servizio lo hanno rintracciato mentre tentava di allontanarsi. L’arrestato è in attesa del rito direttissimo.