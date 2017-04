Evade 2 volte in due giorni: i carabinieri lo arrestano nuovamente

I carabinieri della stazione di Pianura hanno arrestato un 20enne già ai domiciliari per rapina, sorpreso all’esterno della sua abitazione in violazione agli obblighi imposti dall’autorità giudiziaria. Per lo stesso motivo era stato arrestato anche il pomeriggio del 31 marzo scorso, dopo essere stato sorpreso a intrattenersi con fare sospetto nei pressi della stazione circumflegrea di Pianura.

Per la prima evasione era stato condannato a 4 mesi di reclusione con pena sospesa e risottoposto ai domiciliari. Dopo le formalità di rito è in attesa del nuovo processo direttissimo.