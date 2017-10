Pianura, tornano le esalazioni ai 'Pisani': la denuncia

Tornano le esalazioni nella zona dei 'Pisani' a Pianura. A denunciare l'accaduto è il consigliere della IX Municipalità Massimo Carandente.

"Sono convinto che le amministrazioni dovrebbero ottemperare a tutte quelle funzioni di salvaguardia del territorio a cui sono predisposte per preservare la salute dei cittadini, che vivono vicino a zone potenzialmente pericolose per la salute", scrive Carandente su Facebook.

"Non è giusto che chi abita in prossimità di queste aree debba respirare le esalazioni provenienti da fenomeni di autocombustione provenienti dal sottosuolo, a causa di sversamenti abusivi di gente a cui mi viene persino difficile attribuire un aggettivo. Le leggi e le soluzioni per ridurre al minimo i disagi ci sono, basta applicarle. Troppe e solo parole spese negli anni. Proposte e soluzioni sono ancora a zero", conclude il consigliere municipale.