Gli chiedono di spostare il camper che occupa la strada: 70enne li minaccia con una pistola

Aveva parcheggiato il suo camper nei pressi della Chiesa di San Giorgio a Pianura, bloccando la circolazione. Una volta che gli è stato chiesto di spostarlo, la follia: è sceso dal mezzo e impugnando una pistola ha iniziato a minacciare tutte le persone che gli erano davanti.

Soltanto il provvidenziale intervento degli agenti del Commissariato di Polizia San Paolo ha scongiurato il peggio. I poliziotti, intervenuti prontamente, hanno bloccato l’uomo, accertandosi che la pistola che aveva altro non era che una scacciacani.

L’uomo, un 70enne del quartiere, è stato condotto in commissariato. Una perquisizione nella sua abitazione ha fatto emergere che possedeva due pistole, legalmente dichiarate. Sarà denunciato in stato di libertà, oltre che per minacce, anche per omessa custodia delle armi.