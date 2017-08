Arsenale del clan scoperto dai carabinieri: c'era anche una bomba a mano

Una bomba a mano, due fucili mitragliatori da guerra ak47, un fucile a pompa, tre revolver, tre pistole semiautomatiche, alcuni giubbotti antiproiettile, droga e numerose munizioni. Questo l'arsenale rinvenuto e sequestrato dai carabinieri della compagnia di Bagnoli nel corso di controlli operati nell’area di Pianura, ove gli affari illeciti sono ritenuti sotto il controllo del clan camorristico dei Pesce-Marfella.

Le armi erano in vari nascondigli e su una vettura in aree di pertinenza condominiale dei complessi di edilizia popolare della zona dove sono riusciti a entrare dopo aver rimosso rimossi 6 cancellate metalliche installate per ritardare l’accesso delle forze dell’ordine.

Rinvenuti e sequestrati nel dettaglio una bomba a mano difensiva “m75”, 2 fucili mitragliatori kalashnikov con calciolo ripiegabile e 5 caricatori, un fucile a pompa calibro 12 con calcio tagliato, 3 pistole a tamburo calibro 357 magnum, 3 semiautomatiche calibro 9 con matricola abrasa, 4 giubbotti antiproiettile e 900 cartucce di vario calibro, 2 silenziatori per le semiautomatiche, 1, 2 chilogrammi di marijuana in confezioni pronte per l’immissione sulle piazze di spaccio.